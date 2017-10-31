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Архив - Донецкая область

Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова

31.10.2017 12:10
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Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова

С 2014 года “новая власть” в Донецке “отжала” рынки, магазины, прибыльный бизнес и элитную недвижимость. В погоне за обогащением оккупанты забыли об одном детище миллиардера Рината Ахметова – элитной школе “Григорьевская”. Первых учеников образовательное заведение должно было принять 1 сентября рокового 2014 года, пишет “Диалог.UA”.

Однако ни тогда, ни спустя три года школа так и не начала работать. Блогер Денис Казанский пишет, что идея создать элитную международную школу “Григорьевская” была презентована общественности в 2012 году. “Планировалось, что это будет первая школа в Донецке, обучение в которой будет проводиться одновременно по украинской и международной программам, а выпускники будут получать аттестат украинского и диплом международного образца”, - напомнил Казанский.

Но в областной центр пришел “русский мир”, и все платежеспособное население быстро покинула захваченный город. Ходить в элитную школу некому. Сейчас здание, похожее на книгу, стоит заброшенное. Территория зарастает бурьяном, железную ограду частично украли. Местные жители ходят сюда на прогулки, жарят шашлыки, используя брусчатку школы.

В комментариях к посту Казанского один из пользователей уточнил, что во время строительства школы за процессом Ахметов наблюдал лично, по всему периметру были установлены камеры наблюдения. Здесь планировали собрать элитных учителей.



Теги: Донецк, Донбасс, Ахметов , школа, ДНР, оккупанты
 
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