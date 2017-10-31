«Чудотворец» Моторола: в «ДНР» рассказали, как террорист превзошел пророка Моисея. ВИДЕО

31.10.2017 15:31

Покойный террорист «ДНР» Арсен Павлов (Моторола) при жизни, оказывается, творил настоящие «чудеса». Об одном из них рассказали в программе телевидения «ДНР» на «Первом республиканском», передает 62.ua.

Вот что сообщила свидетельница «чуда» девушка Мария из поселка Криничная:

«У нас в Криничной есть родник в самом начале на въезде. И сколько я живу, он бил. Но когда пришли украинские войска, он перестал работать, функционировать проще сказать. Люди были очень огорчены этим. Когда мы были в оккупации, родник не тек.

А когда пришел Моторола — он захотел воды. Он говорит: «Принесите мне воды».

Ему люди отвечают: «Родник не работает».

Он: «Как не работает?».

Все обернулись, и родник действительно начал течь», - рассказала Мария.

Напомним, что ветхозаветному пророку Моисею пришлось ударить посохом по скале, чтобы из нее начинал бить родник. «Святому русского мира» террористу и двоеженцу Мотороле для «чуда» понадобилась всего лишь одна фраза: «принесите мне воды».

Как известно, 16 октября 2016 года один из главарей "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в лифте своего дома в Донецке.

На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленных" солдат украинских вооруженных сил.