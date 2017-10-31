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«Чудотворец» Моторола: в «ДНР» рассказали, как террорист превзошел пророка Моисея. ВИДЕО
Покойный террорист «ДНР» Арсен Павлов (Моторола) при жизни, оказывается, творил настоящие «чудеса». Об одном из них рассказали в программе телевидения «ДНР» на «Первом республиканском», передает 62.ua.
Вот что сообщила свидетельница «чуда» девушка Мария из поселка Криничная:
«У нас в Криничной есть родник в самом начале на въезде. И сколько я живу, он бил. Но когда пришли украинские войска, он перестал работать, функционировать проще сказать. Люди были очень огорчены этим. Когда мы были в оккупации, родник не тек.
А когда пришел Моторола — он захотел воды. Он говорит: «Принесите мне воды».
Ему люди отвечают: «Родник не работает».
Он: «Как не работает?».
Все обернулись, и родник действительно начал течь», - рассказала Мария.
Напомним, что ветхозаветному пророку Моисею пришлось ударить посохом по скале, чтобы из нее начинал бить родник. «Святому русского мира» террористу и двоеженцу Мотороле для «чуда» понадобилась всего лишь одна фраза: «принесите мне воды».
Как известно, 16 октября 2016 года один из главарей "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в лифте своего дома в Донецке.
На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленных" солдат украинских вооруженных сил.
Теги: Донецк, Донбасс, родник, пророк, террорист, чудеса, ДНР
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