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"Луганск сегодня - это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин", - Казанский рассказал о вопиющем случае в "ЛНР"
На днях украинцев в соцсетях взбудоражила новость о том, что группка маргиналов в оккупированном Луганске бойкотировали скандальный российский фильм "Матильда". Им удалось добиться поставленной цели. На это внимание обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что луганский кинотеатр, помимо нескольких бабушек, пикетировала и некая Анастасия Петерикова. Сейчас она возглавляет какую-то квази-партию в "ЛНР", а в прошлом промышляла стриптизом по местным клубам.
Своей цели они добились - кинотеатр отказался показывать фильм "Матильда", которые по мнению фанатиков, якобы оскорбляет их религиозные чувства. Комментируя это "средневековье", Казанский подчеркнул, что даже в России не решились на запрет данной скандальной киноленты, хотя истерика у фанатиков, среди которых и "экс-прокурорша" Крыма Поклонская, была нешуточной.
"Получается, что в Луганске построили даже не русский, а ультрарусский мир, который по степени безумия превосходит оригинал. Луганск сегодня - это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин и прочие юродивые черносотенцы", - отметил Казанский, уточнив, что даже террористическая "ДНР" на этом фоне выглядит "островком свободы".
Теги: Донбасс, Луганск, Крым, Российская Федерация, фильм, кинотеатр, ДНР, ЛНР, террористы
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