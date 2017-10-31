На Мариупольском направлении сохраняется напряженная ситуация

31.10.2017 19:09

На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Об этом сообщает Штаб военной операции.

В частности, рассказали в ведомстве, боевики обстреляли жилые кварталы Водяного из крупнокалиберного миномета.

"Обстановка обостряется с каждым днем. Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас достаточно часто применяет минометы калибром 82 и 120 мм. Бьют все чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам", – рассказали военные.

Бойцы, которые выполняют задачи непосредственно на первой линии обороны, констатируют, что свист пуль слышать постоянно, поэтому каждую минуту нужно быть начеку.

Ранее сообщалось, что командование боевиков разрешило сотрудникам так называемой "ГАИ" открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого не выполняют требования об остановке.