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"Нас давно продали. Мы мусор! Только упоротые готовы славить любое де***о", - "ватный" житель Донецка поставил на место славящую "рус***й мир" украинку
Жители оккупированных террористами “ДНР” территорий Донецкой области уже кричат “Слава Украине!”, простаивая в очередях на “границе”, живя впроголодь, ожидая очереди на замену номеров авто, получая ДНРовсие фантики вместо документов, уплачивая террористам поборы и штрафы, "радуясь" зарплатам. В Facebook "ватный" пользователь Брандон Старк рассказал о реалиях захваченного Донецка, пишет “Диалог.UA”.
В ответ на заявление Людмилы Ланской о том, что сейчас в Украине жители “страдают” под гнетом высоких налогов и якобы непомерных цен на продукты питания, сторонник “русского мира” ответил, что украинцы живут в признанном государстве, где действуют законы, а у простых людей есть права. “Большая часть знакомых уехала туда и не страдает ни от цен на коммуналку, ни на продукты. Ну а насчет смертей, так нас давно уже продали, и никто спрашивать не будет, мы для всех бесправный и безголосый мусор. Или это Украина наших раненых и убитых списывает на бытовуху? Вот вам фото ополченца, просящего милостыню в процветающей дыныре. Фоткал я. Калиновка, “Обжора””, - написал он, подкрепив слова фотографией.
По его словам, этот безногий мужчина ежедневно просит милостыню в магазине и его можно увидеть даже с улицы. “Враг не скрывается, а эти твари нас уничтожают. Ну а насчет прав, так право не быть забитым на подвале - это уже много, право обжаловать штраф и не быть избитым и задержанным возле подъезда с 23:05 есть в Украине у всех, мед реформа???? А у нас вы в больничку попадали, где многих лекарств просто нет?
И последнее, если что-то кажется – креститесь”, - резко ответил пользователь. На требование прекратить наводить панику и покинуть “республику” Старк ответил, что уже неоднократно слышал подобные слова. “Только упоротые готовы славить любое дерьмо, а я немного другого склада. Я, Роман, Женя, сотни людей пытались поменять этот мир хоть немножко, но стаду комфортней жить в дерьме и славить его с неистовой силой”, - ответил сторонник террористов.
Теги: Донецк, Донбасс, штраф, оккупация, ДНР, террористы
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