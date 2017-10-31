В мариупольском порту отремонтируют ледокол «Капитан Белоусов»

31.10.2017 16:11

Ледокол «Капитан Белоусов» проходит плановый доковый ремонт. «Капитан Белоусов» — дизель-электрический ледокол балтийского типа мощностью в 10500 л. с. Построен в 1953 году на Хельсинкской верфи «Wärtsilä» (Вяртсиля) по заказу СССР. Назван в честь Михаила Прокофьевича Белоусова. Об этом сообщает Администрация мариупольского порта, передает www.0629.com.ua.

Для подготовки к зимней навигации 2017-2018 годов и обеспечения безопасности мореплавания в Мариупольском морском порту и Азовском регионе ледокол «Капитан Белоусов» был введен в плавучий док для выполнения большого объема работ.

“Будет проведено обследование с демонтажем рулевого устройства – румпеля, баллера и пера руля. Уже очищена и подготовлена к покрытию грунтом подводная часть корпуса, проведена дефектация и подготовка к покраске форпика – отсека в носовой части судна, где хранится питьевая вода.

Будет отремонтировано дейдвудное устройство одной из валовых линий с заменой дейдвудных втулок. Большой объем работ выполняется и по шлифовке гребных валов – промежуточных и концевых”, - сказано в сообщении.

На судне также проводятся работы по замене устаревшего эхолота на новый. Также во время пребывания в доке планируется заменить около 5 тонн стальных конструкций.

Отмечается, что это положительно повлияет на безопасность мореплавания, даст возможность лучше ориентироваться в навигационной обстановке, в особенности контролировать глубины моря во время работы.

На данный момент уже очищена от старой краски лобовая часть надстройки, демонтированы и направлены в механический цех «Азовского судоремонтного завода» шесть насосов, семь холодильников системы охлаждения главных двигателей; главная буксирная лебедка и другое оборудование.