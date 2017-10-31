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В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Одессе сотрудники СБУ задержали судью одного из местных судов, которая в составе преступной группировки помогала боевикам "ДНР" легализировать присвоенные квартиры жителей Донецка и Тореза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Во вторник, 31.10.2017, следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, задержано судью одного из городских районных судов Одесской области, а также ее сообщника", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПУ, участники организованной группы, в состав которой входили судья, участники террористической организации "ДНР" и другие лица, за 2015-2016 лет подделывали решения Кировского районного суда Донецка от имени бывших судей этого суда о якобы изменения в 2013-2014 годах владельцев квартир для временного оккупированной территории Донецкой области.
Поддельные решения суда предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались участники террористической организации "ДНР".
Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый "заместитель министра внутренних дел ДНР".
"В настоящее время получено доказательства противоправного завладения таким образом 3-мя квартирами в г.Донецк и г.Торез Донецкой области. Исследуются обстоятельства приготовления и противоправного отчуждения еще не менее 7 объектов недвижимого имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
По результатам проведения обыска по месту жительства судьи, помимо прочего, обнаружено и изъято гербовую печать и штамп ликвидированного Кировского районного суда Донецка, черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные "ДНР", и другие документы и предметы, которые использовались для подделки решений суда.
Проводятся неотложные следственные действия.
Готовятся сообщение о подозрении и представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Генпрокуратуре призвали всех лиц, пострадавших от действий указанной организованной группы, обращаться в Главную военную прокуратуру.
Теги: Украина, Донбасс, квартиры, судья, Одесская область, прокуратура, СБУ, ДНР, боевики
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