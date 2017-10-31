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"Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру

31.10.2017 17:30
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"Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру

Террористы "ДНР/ЛНР" по-прежнему пытаются корчить из себя признанных всеми "государственных деятелей", имеющих право диктовать обществу свои идеи, и требующих их беспрекословного выполнения. Так, террористы Владислав Дейнего, который недавно стал фейковым "министром иностранных дел" террористической "республики", и его "коллега" из "ДНР" Денис Пушилин сделали заявление и отметили, что без согласия боевиков никаких миротворцев на Донбассе не будет, передает "Диалог.UA".

Террористы уточнили, их согласие можно получить лишь в том случае, если Курт Волкер обратится в Контактную группу с предложением по миротворцам. При этом боевики заявляют, что за ними будет окончательное решение и они еще подумают, принимать ли предложения Волкера или нет.

"Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам "ДНР" и "ЛНР"", - заявили боевики. Заявление сепаратистов стало ответной реакцией на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который сказал, что мандат Миссии ООН на Донбассе не должен согласовываться с "ДНР" и "ЛНР".



Теги: США, Донбасс, ООН, ДНР, ЛНР, боевики, Пушилин, миротворцы, террористы
 
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