Мариупольцам дадут горячую воду

01.11.2017 14:31

Сегодня, 1 ноября, в Мариуполе запустят централизованное горячее водоснабжение, сообщает www.0629.com.ua.

Об этом стало известно из объявлений, расклеенных на мариупольских многоэтажках.

По словам жителей, такие объявления появились на домах в разных районах города. Горожан призывают закрыть краны во избежание затоплений соседей и просят в случае аварийных ситуаций обращаться в Теплосеть.

Напомним, что отопительный сезон в Мариуполе стартовал 23 октября, а 24 октября власти обещали дать горячую воду.