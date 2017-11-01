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Мариупольцам дадут горячую воду
01.11.2017 14:31
Сегодня, 1 ноября, в Мариуполе запустят централизованное горячее водоснабжение, сообщает www.0629.com.ua.
Об этом стало известно из объявлений, расклеенных на мариупольских многоэтажках.
По словам жителей, такие объявления появились на домах в разных районах города. Горожан призывают закрыть краны во избежание затоплений соседей и просят в случае аварийных ситуаций обращаться в Теплосеть.
Напомним, что отопительный сезон в Мариуполе стартовал 23 октября, а 24 октября власти обещали дать горячую воду.
Теги: Донбасс, Мариуполь, горячая вода, водоснабжение, отопительный сезон, теплосеть
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