На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС

01.11.2017 15:16

По состоянию на утро 1 ноября из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Луганской области – 11 таких населенных пунктов, в Донецкой – 6.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось ранее, 31 октября по состоянию на 12:00, непогода на Луганщине оставила без света 11 387 абонентов, были обесточены 115 трансформаторных подстанций.

Полностью обесточены 12 населенных пунктов в разных частях области, частично обесточены – 9.