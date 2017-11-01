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На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС
01.11.2017 15:16
По состоянию на утро 1 ноября из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, в Луганской области – 11 таких населенных пунктов, в Донецкой – 6.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось ранее, 31 октября по состоянию на 12:00, непогода на Луганщине оставила без света 11 387 абонентов, были обесточены 115 трансформаторных подстанций.
Полностью обесточены 12 населенных пунктов в разных частях области, частично обесточены – 9.
Теги: Донбасс, Донецкая область, непогода, Луганская область, облэнерго, чрезвычайная ситуация
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