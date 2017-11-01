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СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО
На Ютуб-странице СБУ появилось видео закладывания бомбы под машину полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе, а также самого взрыва 31 марта 2017 года, передает kp.ua.
На видео женщина подходит к автомобилю полковника. Через некоторое время она что-то достает из рюкзака, после чего подходит к машине полковника и исчезает за ней на минуту.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о задержании подозреваемо в убийстве Хараберюша. По его данным, подозреваемую удалось вывести на контролируемую нам территорию и задержать в Одессе. На странице Ютуб выложено признания задержанной.
Как это было
Внедорожник марки "Тойота" Александра Хараберюша взорвался утром 31 марта 2017 года. У полковника осталось двое детей. Прокуратура Донецкой области назвала случившееся терактом.
Хараберюш занимал должность начальника контрразведки СБУ в Донецкой области. Коллега погибшего рассказывал "КП" в Украине", что угрозы тому поступали несколько лет. Глава СБУ Василий Грицак назвал Хараберюша лучшим контрразведчиком Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, бомба, разведка, прокуратура, СБУ
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