СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО

01.11.2017 10:09

На Ютуб-странице СБУ появилось видео закладывания бомбы под машину полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе, а также самого взрыва 31 марта 2017 года, передает kp.ua.

На видео женщина подходит к автомобилю полковника. Через некоторое время она что-то достает из рюкзака, после чего подходит к машине полковника и исчезает за ней на минуту.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о задержании подозреваемо в убийстве Хараберюша. По его данным, подозреваемую удалось вывести на контролируемую нам территорию и задержать в Одессе. На странице Ютуб выложено признания задержанной.

Как это было

Внедорожник марки "Тойота" Александра Хараберюша взорвался утром 31 марта 2017 года. У полковника осталось двое детей. Прокуратура Донецкой области назвала случившееся терактом.

Хараберюш занимал должность начальника контрразведки СБУ в Донецкой области. Коллега погибшего рассказывал "КП" в Украине", что угрозы тому поступали несколько лет. Глава СБУ Василий Грицак назвал Хараберюша лучшим контрразведчиком Украины.