"Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО

01.11.2017 10:48

Боевик “ВС ДНР” с позывным "Шама" в 2014 году вывез жену и детей в Россию, а потом вернулся в Донбасс “бить укропов”. Он открыто признается, что был наводчиком и командиром РСЗО “Град”. В Сети обнародовано видео интервью террориста, пишет “Диалог.UA”.

Боевик "Шама" признался, что до войны работал проходчиком на макеевской шахте “Северная”. В армии не служил, однако у него был другой “опыт”. “В “Сомали” около года, а вообще почти с самого начала. Горловка, самое основное… На “Градах” служил у Корсы…, был командиром машины, наводчиком. Все с самого начала”, - рассказал террорист.

Пошел воевать после просмотра пропагандистских роликов о зверствах ВСУ на востоке Украины. При этом успел спрятать от войны собственную семью. Сейчас его жена и двое детей живут в России. “Враг не пройдет, мы их не боимся. Пускай они нас боятся. Мы стоим на своей земле, они почему-то к нам лезут”, - заявил наемник.

Его слова о “другом опыте” вызвали большое количество комментариев пользователей. Большинство из них уверены, что террорист имеет судимость и научился воевать в тюрьме.