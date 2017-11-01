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"Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
Боевик “ВС ДНР” с позывным "Шама" в 2014 году вывез жену и детей в Россию, а потом вернулся в Донбасс “бить укропов”. Он открыто признается, что был наводчиком и командиром РСЗО “Град”. В Сети обнародовано видео интервью террориста, пишет “Диалог.UA”.
Боевик "Шама" признался, что до войны работал проходчиком на макеевской шахте “Северная”. В армии не служил, однако у него был другой “опыт”. “В “Сомали” около года, а вообще почти с самого начала. Горловка, самое основное… На “Градах” служил у Корсы…, был командиром машины, наводчиком. Все с самого начала”, - рассказал террорист.
Пошел воевать после просмотра пропагандистских роликов о зверствах ВСУ на востоке Украины. При этом успел спрятать от войны собственную семью. Сейчас его жена и двое детей живут в России. “Враг не пройдет, мы их не боимся. Пускай они нас боятся. Мы стоим на своей земле, они почему-то к нам лезут”, - заявил наемник.
Его слова о “другом опыте” вызвали большое количество комментариев пользователей. Большинство из них уверены, что террорист имеет судимость и научился воевать в тюрьме.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, тюрьма, боевик, ДНР, АТО, ВСУ
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