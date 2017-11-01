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Ситуация в КПВВ 1 ноября
01.11.2017 10:30
Очереди меньше не становятся, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
После того, как в контрольном пункте въезда и выезда перешли работать на новый график, еще задолго до начала работы КПВВ собираются огромные очереди. За световой день сотни машин проезжают линию разграничения.
Чтоб пересечь пункт пораньше, люди еще ночью занимают очереди. По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, в КПВВ «Майорск» сейчас 95 машин.
Через КПВВ»Марьинка» хотят проехать 100 машин.
Ситуация в «Новотроицке» – 20/30, «Гнутово» – 10/15.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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