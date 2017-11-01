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За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
01.11.2017 21:11
В период с 24 по 30 октября 2017 подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 2 чел., 3 омсбр (Горловка) 1 чел., 100 омсбр (Донецк) 1 чел., 11 омсбр (Донецк) 1 чел.;
2 АК - 2 омсбр (Луганск) 1 чел., 7 омсбр (Брянка) 1 чел.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, наемники
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