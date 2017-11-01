За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО

01.11.2017 21:11

В период с 24 по 30 октября 2017 подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 2 чел., 3 омсбр (Горловка) 1 чел., 100 омсбр (Донецк) 1 чел., 11 омсбр (Донецк) 1 чел.;

2 АК - 2 омсбр (Луганск) 1 чел., 7 омсбр (Брянка) 1 чел.