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Архив - Донецкая область

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще пятеро получили ранения

01.11.2017 07:51
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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще пятеро получили ранения

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В районе проведения АТО враг и в дальнейшем нарушает перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, что еще раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении вечером боевики почти 2 часа били с 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино.

На Луганском направлении российско-оккупационные группировки ночью выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехово.

На Донецком направлении под вражеским огнем из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганского и Зайцево.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. Преобладающим огнем с пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения”, — сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, погибший, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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