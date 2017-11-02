- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО10:09
Боевики на Донбассе собрали танковый кулак
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают укреплять свои ряды тяжелым вооружением. И не скрывают это от Миссии ОБСЕ.
По данным отчета Миссии, за линией отвода, однако за пределами выделенных мест хранения на оккупированной части Донбасса, было обнаружено 45-50 танков (Т-72), которые стояли на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса на юго-запад от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка.
Кроме того, Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода. Однако там не было 8 танков (трех Т-64 и пяти Т-72).
"Находящееся на месте хранения вооружения вооруженное лицо задержало патруль Миссии примерно на 35 минут. Наблюдателям не удалось попасть на второе постоянное место хранения вооружения в подконтрольном "ДНР" районе, поскольку там никого не было", – говорится в отчете.
В неподконтрольных правительству районах члены патруля СММ видели 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) и 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм).
"По словам членов" ДНР ", которые находились на местах хранения, гаубицы и РСЗО были заряжены. Наблюдатели отметили, что там не хватало 12 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и 1 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм)", – отметили в отчете Миссии.
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, АТО
- Кремль согласился пустить на Донбасс вооруженных представителей ОБСЕ
- Розведення сил в зоні АТО: все по плану?
- Для прекращения огня и прекращения насилия на Донбассе необходимо доверие между сторонами - Хуг
- Не прошло и трех лет: в ОБСЕ заявили, что боевики обстреливают жилые кварталы
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ
- Наблюдателям за бойней на Донбассе дали миллионы
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО10:09
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты07:15
- Укртелеком резко повышает тарифы на связь: названы новые цены07:05
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»22:02
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс