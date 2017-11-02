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Возле Покровска "на горячем" поймали подрывника "ДНР"
В Покровском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали диверсанта во время закладки взрывчатки на подстанции, которая обеспечивает работу железной дороги в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает телеканал 112 Украина.
Согласно данным правоохранителей, по указанию кураторов из Генштаба Минобороны РФ представители так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" выбрали для совершения теракта жителя Краматорска. С ним провели специальные учения по обращению со взрывчаткой и провели соответствующий инструктаж. Задачей было взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что задержанный предварительно осмотрел территорию объекта, его задержали во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила.
Теги: Донбасс, СБУ, диверсант, ДНР
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