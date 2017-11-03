Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей

03.11.2017 11:25

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 2 ноября обследовали 3,79 га в Мариуполе, а также в Бахмутском, Волновахском и Ясиноватском районах Донетчины.



Всего за минувшие сутки пиротехники обнаружили и уничтожили 118 единиц взрывоопасных предметов, из них 32 артиллерийских снарядов, 6 мин, 32 гранаты и 48 других взрывоопасных предметов, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.