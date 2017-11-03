Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи

03.11.2017 09:20

17 октября в Центре социальной реабилитации «Изумрудный город» в Святогорске серией вебинаров полновесно стартует новый учебный год негосударственной Программы развития молодёжи. Её цель - помочь социально незащищённым молодым людям как можно полнее реализовать своё право на образование и выбрать наиболее подходящую по желаниям и способностям профессию. Тем самым - обеспечить себе достойное будущее.

Уже проведены столичными специалистами предваряющие обучение мотивационные тренинги. В рамках программы выпускники получают полную информацию о ВНО, об условиях поступления и обучения в различных учебных заведениях, в частности, вузах, а также о востребованности профессий на рынке труда. Вместе с тем, все выпускники проходят тестирование по профориентации, получают персональные консультации психолога и готовятся к ВНО с помощью онлайн платформы iLearn, которая содержит видеолекции, материалы к самоподготовке и вебинары с преподавателями. В рамках проекта организованы курсы «Первая профессия» по различным специальностям. В «Изумрудном городе» работает кулинарный кружок для старшеклассников.

А начиналось всё с программы помощи Центру, которую компания Кока-Кола Бевериджиз Украина начала в 2014 году как волонтёрскую благотворительную инициативу. После начала боевых действий на Донбассе Кока-Кола одной из первых начала активно помогать «Изумрудному городу». В то время он стал домом для более, чем 500 детей, переселённых из 8-ми интернатов зоны АТО. Было отправлено более десятка благотворительных караванов с сезонной одеждой, обувью, медикаментами, предметами первой необходимости. Компания обеспечивала нужды интерната в оборудовании для 4-х спортивных комнат, профессиональной сушильной машине, а также организовывала экскурсии, мастер-классы, выпускные вечера для подопечных… Стало ясно, что воспитанникам «Изумрудного города» нужна не только материальная поддержка - очень важно помочь им самостоятельно устроиться в жизни после выпуска.

Поэтому в 2015 году «Кока-Кола Бевериджиз Украина» совместно с Общественным союзом «Освитория» избрали Центр в Святогорске для пилотного запуска Программы развития социально незащищённой молодёжи. За первый год работы в «Изумрудном городе» Программа доказала свою эффективность - 52% участников проекта поступили в вузы. Тогда было принято решение расширить проект и сделать его общенациональным. Менеджер благотворительных проектов и программ Общественного союза «Освитория» Ирина Плешакова подчёркивает: «Этим проектом мы даём детям шанс достичь большего. Они часто не имеют возможности заплатить за дополнительные образовательные услуги. Но мы убеждены, что доступ к образованию должен быть равным для всех».

В последующем 2016-2017 учебном году проект получил реализацию в 6 интернатах пяти областей. По итогам прошедшей вступительной кампании уже 77% учащихся по Программе стали студентами вузов. Заместитель директора по учебной работе «Изумрудного города» Владимир Романюк отмечает: «Очень важное значение имеет для молодёжи прохождение теста по профориентации, который помогает им лучше понять себя и увидеть своё будущее в определённой профессии, а также то, что проект помогает молодёжи поверить в себя. Из 19-ти выпускников этого года 15 поступили в высшие учебные заведения».

В 2017-2018 учебном году Программа развития молодёжи охватила уже 14 интернатов в 7 областях Украины. Её участниками стали уже более 1000 выпускников. Директор по связям с общественностью «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Андрей Бублик говорит, что расширение проекта будет продолжаться: «Кока-Кола ставит своей целью к 2020 году помочь 25-ти тысячам молодых людей получить образование и найти работу».

В «Изумрудном городе» в этом году изменения тоже очевидны: достигнут 100% охват выпускников, она стала длительнее по срокам - раньше начиналась в январе-феврале. А значит, вполне можно рассчитывать, что результат в 194 балла, набранные на прошлогоднем ВНО по украинскому языку выпускницей интерната, уже не будет здесь казаться чем-то необычным.