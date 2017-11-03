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Смертельная опасность по Мариуполем!
03.11.2017 11:25
За октябрь саперы очистили сектор «Мариуполь» от 1806 боеприпасов, передает MRPL.CITY.
Мобильная пресс-группа ОТГ «Мариуполь» сообщила, что на Приморском направлении за прошлый месяц саперы разминировали 62,3 га территории. На передовой и в «серой зоне» было обезврежено 1806 растяжек, мин, неразорвавшихся снарядов.
Командир сводного отряда разминирования ОТГ «Мариуполь» уточнил, что указанное количество взрывоопасных предметов в среднем обезвреживается ежемесячно. Он подчеркнул, что в последнее время эта цифра немного выросла. Помимо работы на передовой, саперы проводят разминирование при обращениях мирных жителей, которые обнаруживают смертельно опасные предметы.
Фото Александра Олехновича.
Источник: http://mrpl.city
Фото: Фото Александра Олехновича.
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, АТО, мины, саперы
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