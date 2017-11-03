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Архив - Донецкая область

СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета

03.11.2017 10:15
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СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета

Стало известно об убийстве председателя фракции Блок Петра Порошенко Северодонецкого горсовета Сергея Самарского. Об этом пишет издание «ЛИГА.нет» со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяну Погукай. В свою очередь руководитель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз подтвердил информацию об убийстве. 

Как информирует replyua.net, Погукай сообщила: «Да, глава фракции БПП Северодонецкого городского совета Сергей Самарский был убит. Все подробности будут позже». В свою очередь председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз подтвердил информацию об убийстве общественного деятеля. В своем «Фейсбуке» чиновник написал: «Вчера вечером был убит председатель фракции Блок Петра Порошенко Солидарность Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский. В настоящее время правоохранительные органы активно продолжают неотложные следственные действия».

Также эту информацию в своем «Фейсбуке» подтвердил и советник главы Луганской ОГА, Лисичанского горсовета («Солидарность») Виталий Шведов. Он написал: «Вчера по дороге домой был убит Сергей Самарский, проукраинский общественный деятель, депутат Северодонецкого горсовета, советник головы города Северодонецк. Ни малейшего сомнения не имею в том, что это убийство было заказным». 



Теги: Донбасс, убийство, БПП Солидарность
 
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