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В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки
Прошедшей ночью неизвестные напали на киоск итальянского фастфуда, открытый переселенкой в Мариуполе. В качестве орудия грабители использовали не только бетониты, но и банки сгущенки, передает MRPL.CITY.
Как сообщила владелица киоска, переехавшая в Мариуполь из Широкино, Наталья Логозинская, таким способом воры пытались сбить с ларька неоновый фонарь.
«Неизвестные вокруг до около обследовали ларек, нанеся несколько повреждений - побили его бетонитами, разбили лампу, вырвали крепление и помяли крышу. Кроме того, две стеклянные банки сгущенки воры просто кидали в фонарь – по киоску видны брызги, крышки от банок валяются неподалеку, обнаружена сгущенка и на асфальте. Считаю, что в данном случае была попытка грабежа, потому что металлические ставни были подогнуты. Видимо, кто-то хотел попасть внутрь. Но и без сгущенки остались, и украсть не получилось», - отметила Наталья Логозинская.
По ее словам, злоумышленники не успели нанести больший ущерб. Сигнал о происшествии в охранную фирму поступил сегодня в 02:50. Выехавшие через 7 минут охранники на месте никого не обнаружили. Наталья предполагает, что воров напугал свет фар заезжающей в переулок машины. Это не единственный случай нанесения ущерба киоску итальянского панини.
«Впервые подобное случилось в конце сентября, потом в октябре, и вот последний случай имел место сегодня. Ларек расположен в таком месте, где темно и без света никак. Поэтому мы установили на держателе неоновую лампу. В первый же день после установки лампы ее отломали», - добавила Наталья Логозинская.
Она подчеркнула, что смысла сообщать о происходящем полиции без доказательства фактов пока не видит и планирует включить звуковую сигнализацию.
Напомним, что киоск с итальянским панини в МКР «Восточный» Наталья Логозинская открыла на средства от гранта в рамках программы ПРООН «Развитие навыков предпринимательской деятельности среди внутренне перемещенных лиц и местного населения Донецкой и Луганской областей».
Теги: Донбасс, сгущенка, киоск, переселенцы
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