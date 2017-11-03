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В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке
Как сообщает replyua.net, вечером 2 ноября был убит глава фракции «Солидарность» в Северодонецком горсовете Сергей Самарский. Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Павло Правый, когда выяснится, что его убийство Самарского – не «политика», а, например, попытка ограбления или месть какого-то неадеквата за публикацию в его газете – не нужно спешить кричать «зрада», потому что обстоятельства преступления дают основания для рассмотрения и этих версий.
По словам журналиста, на теле обнаружены следы борьбы. По предварительным сведениям, смерть наступила от удара кирпичом по голове. Кирпич, как известно – оружие пролетариата, а вот в «заказухах» практически не встречается. Как правило, заказные преступления, тем более на политической почве, совершаются демонстративно – это еще и для психологического эффекта: запугивание остальных. Выстрел киллера, взрыв, даже бейсбольные биты – куда ни шло, но кирпич – это уже слишком. Блогер отмечает, что, конечно, могли и обставить под разбой, тем более, что ни деньги, ни ценные вещи не исчезли. Могла быть даже банальная ссора с пьяным «пролетарием». Мог кто-то «разобраться» через какой-то газетный материал – хотел просто побить, а в драке попался под руку кирпич, подобных случаев тоже хватает.
Павло Правый подчеркивает, что поэтому, не зная всех обстоятельств, склоняться только к одной версии, было бы неправильно. Очень жаль, что начальник МВД в Луганской области уже озвучил главную – именно политика. Это фактически приказ операм в сторону «копать». Им тоже выгодна эта версия. Получится раскрыть – раскроют. Не получится – написали – «политика» и можно передавать дело СБУ – пусть там вкалывают. «Так нельзя. Детективы не имеют права делить версии на «главные» и «не главные». Хотя бы потому, что на отрабатывать «неглавные» поручают неопытным операм с соответствующими последствиями. Время теряется, а оно в таких случаях является главным фактором», – резюмировал блогер.
Теги: Донбасс, убийство, полиция, БПП Солидарность
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