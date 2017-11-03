Зов природы: С осенним дождиком под ручку

03.11.2017 20:00

О чём печалится листва садов прифронтовых

Оптимист на линии огня

Игровая площадка у линии фронта.





Война скоро закончится. Сужу об этом по игровой площадке на берегу пруда, чьё зеркало многократно отражало шныряющие в небе фугасы. Часть из них разорвалась на берегу, где до войны умопомрачительно пахло печёной в углях картошкой, и где звучали детские голоса.

Сегодня о пикниках напоминают лишь затянувшиеся шрамы кострищ, да разбросанные взрывчаткой огнеупорные кирпичи стационарных мангалов. Отсутствуют в обозримом пространстве и рыбаки, отчего осенний пейзаж кажется ущербным.

Однако смельчак всё-таки нашёлся. Драчевым напильником он удалил с перил детской площадки оставленные осколками заусеницы и раскрасил сооружение в весёленькие цвета.

Жаль, смельчак не оставил автограф. Но то, что он - великий оптимист - вне всякого сомнения. И вдобавок ко всему верит в скорое завершение войны. Иначе бы не стал обихаживать игровую площадку на берегу пруда, чьё зеркало периодически отражает пролетающие фугасы.

Проклятье дорожных обочин

Обугленный тополь.





Придорожные обочины - это визитная карточка. По ним можно судить о состоянии дел в отдельно взятом регионе. Нет, даже в прифронтовой зоне обочины, а заодно придорожные насаждения, стараются поддерживать в относительном порядке.

Их обкашивают, разумеется, предварительно убедившись в отсутствии растяжек, удаляют поросль и сухостой. Но чаще эти операции передоверяют огню.

Природа происхождения палов очевидна. Несмотря на драконовские приказы, землепашцы продолжают очищать нивы от пожнивных остатков при помощи спичек.

И уж совсем не действуют запреты на военных. Последние ведут себя так, будто задались целью превратить прифронтовую зону в безжизненную пустыню. Особенно это хорошо получается в засушливую погоду. Пары-тройки фугасов достаточно для того, чтобы огонь сожрал всю растительность на площади в сотни гектаров.

Вот и стоят вдоль дорог обугленные тополя, а сами обочины удивительно напоминают погибших в огне живых существ.

Заткнули дереву пасть

Заткнули дереву пасть пластиковой дрянью.





Спиртное с собой в лес брать не обязательно. Можно и без водки захмелеть от запаха перебродивших листьев. Причём, напиток под названием «Поздняя осень» совершенно безвреден для здоровья.

Но это лишь в том случае, если не смешивать с коньяком, вином или пивом. В таком случае вместо заряда бодрости на всю рабочую неделю вы получите похмельный синдром, который медики относят к высшей категории болевых ощущений.

Поэтому усыпанную листьями полянку не следует превращать в скатерть - самобранку. Она слишком хороша, чтобы поганить её объедками и прочими отходами.

Впрочем, что полянка. Даже обыкновенное дупло в стволе дерева утрачивает свою самобытность, если его заткнуть обёртками от сервелата и прочей пластиковой дрянью.

Мой приятель выразился по поводу обиженного дерева: «У нас есть хорошая традиция - присесть на дорожку. Но нет привычки убрать за собой».

Осенний костерок

Костерок в железнодорожной выемке.





Мой вам дружеский совет - сторонитесь того, кто хает свою малую родину. Иначе ваше сердце со временем тоже преисполнится беспричинной злобой, а душа уподобится обитателю подземных озёр Протею, который ни разу не видел солнца.

Конечно, донецкая степь не дальневосточные сопки, чьи багряноликие вершины отражаются в заливах Японского моря. Как говорят моряки, труба пониже, и дым пожиже.

Однако осень не жалеет царских нарядов и для лесов Донецкого кряжа. Так же щедро она разукрашивает урочища прифронтовой зоны, которые пощадили рукотворные палы. Батрачные леса Крынки, отвал шахты, где в конце позапрошлого века ломали железную руду, увенчанный рубинами шиповника половецкий курган.

А какой неизъяснимой прелестью дышит каждый лист абрикосового деревца, которое самозахватом поселилось в железнодорожной выемке. Издали оно похоже на костерок, чьё тепло согревает озябшие ладони и душу.

Незнакомка

С осенним дождиком под ручку.





Осенние дождики в моей коллекции занимают особое место. А всё потому, что они вобрали в себя всё самое благозвучное от июльских ливней и осадков предзимья.

Осенние дожди не навязчивы. Они стекают янтарным светом с причёсок декоративных шелковиц и окрашивают серебром зонт идущей по аллее городского парка незнакомки.

Но я не собираюсь навязываться в провожатые. Ведь у незнакомки уже есть спутник. Он шепчет в ушко дамы сердца потаённые слова, на которые только способен.

И они отлично смотрятся вместе. Незнакомка с осенним дождиком под ручку.

Пейзаж с привкусом пожарища

Пейзаж с горчинкой.





У предвечерья и у осени есть нечто общее с землепашцем, который после трудов праведных имеет полное право на отдых. Он ещё не смыл прах борозды с лица, в ушах ещё дрожит отзвук тянущего на одной ноте тракторного мотора, но впереди - ужин и первая спокойно выкуренная за весь день сигарета.

Однако насладиться сполна покоем мешает канонада. Она гремит доспехами за ближним холмом, и от этого с яблонь осыпаются чуткие листья.

Они словно заранее оплакивают судьбу садов, в которые может вторгнуться война. И тогда ниспосланный небесами и украшенный трудами землепашца уголок повторит судьбу Никишино, где листья не опадают вот уже третью осень кряду. Не водятся они в сожжённых заживо садах.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.