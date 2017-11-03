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Зов природы: С осенним дождиком под ручку
О чём печалится листва садов прифронтовых
Оптимист на линии огня
Игровая площадка у линии фронта.
Война скоро закончится. Сужу об этом по игровой площадке на берегу пруда, чьё зеркало многократно отражало шныряющие в небе фугасы. Часть из них разорвалась на берегу, где до войны умопомрачительно пахло печёной в углях картошкой, и где звучали детские голоса.
Сегодня о пикниках напоминают лишь затянувшиеся шрамы кострищ, да разбросанные взрывчаткой огнеупорные кирпичи стационарных мангалов. Отсутствуют в обозримом пространстве и рыбаки, отчего осенний пейзаж кажется ущербным.
Однако смельчак всё-таки нашёлся. Драчевым напильником он удалил с перил детской площадки оставленные осколками заусеницы и раскрасил сооружение в весёленькие цвета.
Жаль, смельчак не оставил автограф. Но то, что он - великий оптимист - вне всякого сомнения. И вдобавок ко всему верит в скорое завершение войны. Иначе бы не стал обихаживать игровую площадку на берегу пруда, чьё зеркало периодически отражает пролетающие фугасы.
Проклятье дорожных обочин
Обугленный тополь.
Придорожные обочины - это визитная карточка. По ним можно судить о состоянии дел в отдельно взятом регионе. Нет, даже в прифронтовой зоне обочины, а заодно придорожные насаждения, стараются поддерживать в относительном порядке.
Их обкашивают, разумеется, предварительно убедившись в отсутствии растяжек, удаляют поросль и сухостой. Но чаще эти операции передоверяют огню.
Природа происхождения палов очевидна. Несмотря на драконовские приказы, землепашцы продолжают очищать нивы от пожнивных остатков при помощи спичек.
И уж совсем не действуют запреты на военных. Последние ведут себя так, будто задались целью превратить прифронтовую зону в безжизненную пустыню. Особенно это хорошо получается в засушливую погоду. Пары-тройки фугасов достаточно для того, чтобы огонь сожрал всю растительность на площади в сотни гектаров.
Вот и стоят вдоль дорог обугленные тополя, а сами обочины удивительно напоминают погибших в огне живых существ.
Заткнули дереву пасть
Заткнули дереву пасть пластиковой дрянью.
Спиртное с собой в лес брать не обязательно. Можно и без водки захмелеть от запаха перебродивших листьев. Причём, напиток под названием «Поздняя осень» совершенно безвреден для здоровья.
Но это лишь в том случае, если не смешивать с коньяком, вином или пивом. В таком случае вместо заряда бодрости на всю рабочую неделю вы получите похмельный синдром, который медики относят к высшей категории болевых ощущений.
Поэтому усыпанную листьями полянку не следует превращать в скатерть - самобранку. Она слишком хороша, чтобы поганить её объедками и прочими отходами.
Впрочем, что полянка. Даже обыкновенное дупло в стволе дерева утрачивает свою самобытность, если его заткнуть обёртками от сервелата и прочей пластиковой дрянью.
Мой приятель выразился по поводу обиженного дерева: «У нас есть хорошая традиция - присесть на дорожку. Но нет привычки убрать за собой».
Осенний костерок
Костерок в железнодорожной выемке.
Мой вам дружеский совет - сторонитесь того, кто хает свою малую родину. Иначе ваше сердце со временем тоже преисполнится беспричинной злобой, а душа уподобится обитателю подземных озёр Протею, который ни разу не видел солнца.
Конечно, донецкая степь не дальневосточные сопки, чьи багряноликие вершины отражаются в заливах Японского моря. Как говорят моряки, труба пониже, и дым пожиже.
Однако осень не жалеет царских нарядов и для лесов Донецкого кряжа. Так же щедро она разукрашивает урочища прифронтовой зоны, которые пощадили рукотворные палы. Батрачные леса Крынки, отвал шахты, где в конце позапрошлого века ломали железную руду, увенчанный рубинами шиповника половецкий курган.
А какой неизъяснимой прелестью дышит каждый лист абрикосового деревца, которое самозахватом поселилось в железнодорожной выемке. Издали оно похоже на костерок, чьё тепло согревает озябшие ладони и душу.
Незнакомка
С осенним дождиком под ручку.
Осенние дождики в моей коллекции занимают особое место. А всё потому, что они вобрали в себя всё самое благозвучное от июльских ливней и осадков предзимья.
Осенние дожди не навязчивы. Они стекают янтарным светом с причёсок декоративных шелковиц и окрашивают серебром зонт идущей по аллее городского парка незнакомки.
Но я не собираюсь навязываться в провожатые. Ведь у незнакомки уже есть спутник. Он шепчет в ушко дамы сердца потаённые слова, на которые только способен.
И они отлично смотрятся вместе. Незнакомка с осенним дождиком под ручку.
Пейзаж с привкусом пожарища
Пейзаж с горчинкой.
У предвечерья и у осени есть нечто общее с землепашцем, который после трудов праведных имеет полное право на отдых. Он ещё не смыл прах борозды с лица, в ушах ещё дрожит отзвук тянущего на одной ноте тракторного мотора, но впереди - ужин и первая спокойно выкуренная за весь день сигарета.
Однако насладиться сполна покоем мешает канонада. Она гремит доспехами за ближним холмом, и от этого с яблонь осыпаются чуткие листья.
Они словно заранее оплакивают судьбу садов, в которые может вторгнуться война. И тогда ниспосланный небесами и украшенный трудами землепашца уголок повторит судьбу Никишино, где листья не опадают вот уже третью осень кряду. Не водятся они в сожжённых заживо садах.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
Теги: Донбасс, война, природа, осень
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