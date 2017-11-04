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Боевики "ДНР" модернизируют танки
04.11.2017 12:09
Как сообщает группа "Информационное Сопротивление", боевики терроритической группировки "ДНР" активно пытаются модернизировать имеющиеся у их танки типа Т-72 путём установки на них дополнительных элементов динамической защиты.
"В "1-м АК ДНР" в ряде подразделений боевики уже проводят такие работы под руководством инструкторов из числа кадровых военнослужащих ВС РФ, используя местную промышленно-ремонтную базу", - уверяют в ИС.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, танки
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