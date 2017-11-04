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Архив - Донецкая область

Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев

04.11.2017 07:27
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Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев

Представители общественной организации Донбасс SOS уверяют, что в последнее время получают множество вопросов касательно того, нужно ли и менять обычную банковкую карту для получения пенсионных выплат на электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Общественники дали разъяснения.

Как отмечают в Донбасс SOS, для замены обычной карты на ЭПУ не установлено никаких сроков (подобное подтверждено в ответе Минсоцполитики).

Вместе с тем, согласно постановлению Кабмина №637, для идентификации получателей пенсий, которые являются переселенцами, проводится эмиссия платежных банковских карт (проще говоря - их замена на ЭПУ).

"Мы настоятельно рекомендуем, в случае окончания действия обычной карты, обратиться за получениям ЭПУ, - пишут общественник, -поскольку срок действия ЭПУ является большим, чем у обычной карты. Он составляет 3 года, а физическая идентификация владельцев ЭПУ проводится раз в 6 месяцев в первый год и раз в 12 месяцев в последующие годы действия карты, а не каждые 3 месяца, как для владельцев обычных карт".

Также в Донбасс SOS напоминают, что относительно переселенцев, которые прошли физическую идентификацию не проводится проверка места фактического проживания. А вот дополнительные проверки и проверки для назначения (восстановление) выплат остаются.



Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ, пенсии, Донбасс SOS
 
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