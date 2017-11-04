- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость12:31
Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом
Сотрудники Краматорского отдела полиции "по горячим следам" установили и задержали местного жителя, который во время ссоры напал с ножом на приятеля, предоставившего ему убежище.
Около трех ночи в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о госпитализации 27-летнего краматорчанина с проникающими ранениями грудной клетки.
Как выяснилось, около месяца назад пострадавший приютил у себя 34-летнего товарища, не имевшего постоянного жилья. Год назад последний освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. С тех пор постоянно менял место проживания.
3 ноября мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возникла внезапная ссора. Началась драка, гость схватил нож и ударил им хозяина жилища в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся.
Уже через несколько часов правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Краматорского отдела полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, нож
- В Краматорске хотят ввести налог для инвесторов
- В Краматорске растет задолженность по зарплате
- 38 тысяч трудоспособных краматорчан нигде официально не работают
- В Краматорске изловили боевика, игравшего в прятки
- Кровавая резня в Краматорске
- "Це перетворилося на всеосяжний молодіжний рух": більше тисячи юних патріотів святкували у Краматорську річницю створення "Ліги майбутніх поліцейских" (ВІДЕО)
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- Розенко высказался касательно возврата субсидий14:54
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- В Киеве маршрутка убила мужа и жену13:46
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска