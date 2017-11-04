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ФК "Шахтер" вернулся в Донецкую область
Сегодня, 4 ноября, ФК "Шахтер" (Донецк) на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал знаковое фото. На нем – легендарный игрок "горняков" Дарио Срна на фоне стелы с надписью "Донецька область".
Дарио, временно пропускающий игры из-за скандала с якобы приемом им запрещенных препаратов, запечатлен с футболкой "Шахтера". Подпись под снимком гласит: "По дороге в Мариуполь!"
Напомним, что завтра, 5 ноября, в Мариуполе на стадионе "Ильичевец" в 15-м туре Премьер-лиги "горняки" встретятся с "Мариуполем" (прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" в 14:00).
На данный момент в турнирной таблице украинского чемпионата "Шахтер" лидирует с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя – ФК "Динамо" (Киев).
"В Мариуполе "горняки" не играли 4 года. Предыдущая встреча команд на стадионе "Ильичевец" датирована 19 октября 2013, когда дончане взяли верх со счетом 3:1. В сезоне-2014/15 мариупольцы принимали "оранжево-черных" в Киеве, а в двух следующих чемпионатах выступали в Первой лиге", - отмечает официальный сайт "горняков".
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, ФК "Шахтёр"
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