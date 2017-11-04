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Из Донецка били танки и минометы
04.11.2017 07:55
Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщил печальные новости с донбасского фронта.
"На протяжении нескольких часов из Донецка работали танки и минометы в сторону позиций ВСУ и мирного населения. В оккупированном Донецке было замечено активное передвижение техники, перевозили бк и орудия на огневые точки", - пишет Семен на своей странице в Фейсбуке.
Кабакаев также отмечает, что "противник продолжает обстреливать наши позиции и через день у нас раненые и погибшие".
Теги: Донецк, Донбасс, боевики, обстрелы
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