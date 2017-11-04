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Минные новости с Донбасса от СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября), команда Миссии видела знаки, предупреждающие о минной опасности, а также ящики с присоединенными к ним запальными шнурами.
Так, под мостом на автодороге Н20 в Новотроицком (Волновахский район Донетчины) наблюдатели впервые увидели 9 квадратных деревянных ящиков (по 0,5 м в длину, ширину и высоту), установленных в 1 м друг от друга на высоте 10–15 м над землей на опорных консолях моста между опорными колоннами и дорогой. Наблюдатели также отметили, что к каждому ящику были присоединены, по их оценке, запальные шнуры.
На ул. Первомайской в Новотроицком члены патруля СММ видели 2 знака, предупреждающих о минной опасности (один на северной стороне улицы, а другой — на южной). Оба знака были квадратной формы и содержали надпись "Мины" на русском языке (на одном из них надпись была сделана красными буквами на белом фоне, а на другом — красными буквами на деревянной поверхности).
На автодороге Н20 в 300 м к северу от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного на расстоянии примерно 3 км к северо-востоку от Волновахи, команда Миссии видела квадратный знак с синими буквами "КП" на белом фоне (по оценке, обозначающий контрольный пункт для разминирования). Автостоянка рядом со знаком была отгорожена столбиками и предупреждающим знаком о минной опасности, на котором была надпись "Осторожно!" красными буквами на белом фоне на украинском языке. В поле к западу от блокпоста наблюдатели видели красные деревянные столбики.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, мины
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