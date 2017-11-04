Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера

04.11.2017 15:24

Известный аналитик Олег Пономарь уверен, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не пойдет на поводу у российской стороны, предлагающей, чтобы миротворцы ООН контролировали на Донбассе только линию разграничения.





"Сейчас будет много разговоров о заявлении Волкера по миротворцам, - пишет Пономарь на своей страничке в Фейсбуке. - Хорошо, что мои читатели помнят мой прогноз от сентября, в котором я говорил, что:



а) вариант миротворцев, который может быть внесен на Совбез ООН, может быть только американо-украинский. То есть, никак не по линии разграничения, а только вся территория ЛДНР и российское участие в Миссии исключено;



б) максимальная уступка РФ от США - это может быть то, что США скажет на Совбезе, что вносится совместный российско-украинско-американский вариант. Это позволит Путину внутри РФ рассказывать как он додавил Запад, но начинка всего проекта будет американская;



в) мы не обращаем внимания на словесную абракадабру по этой теме от РФ - это для внутреннего пользования в РФ и для полезных идиотов в Украине;



г) российский вариант миротворцев невозможен в принципе, ибо зачем тогда США вводили 11 Пакетов санкций?



д) морковка в виде обещания снять небольшую часть санкций за уход из Донбасса (без привязки к Крыму) - это не новость. Это стимул для РФ выполнить Минск-2. Если США и пообещает снять один Пакет из 11, а остальные 10 - после возврата Крыма, то - это хороший развод. Ибо мы помним, что санкции не очень легко вводятся, но снимаются в миллион раз труднее. Выкрутят и руки и ноги за каждую мелочь".



Напомним, что новая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Будут говорить о миротворцах для Донбасса.



Ранее Волкер напомнил, что РФ в сентябре выступила с предложением о размещении миротворческого контингента на линии соприкосновения в Донбассе для охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что "российское предложение касалось только линии соприкосновения враждующих сторон и только защиты наблюдателей ОБСЕ". И отметил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на предоставлении миссии ООН более широкого мандата: контроль всего Донбасса, включая попранную РФ украинскую границу.