Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться

04.11.2017 16:29

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Штаты предложили Украине не подавать в Совбез ООН альтернативную российской резолюцию о миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, стоит "попытаться сначала обсудить принципы миссии".



"Украина пару лет назад представила свою идею миротворческих сил ООН на востоке Украины. В то время Россия не была готова обсуждать это. Когда Россия представила свои идеи в сентябре, Украина заявила о готовности выступить с собственным предложением, - пояснил Волкер. - Но у нас были некоторые события, дискуссии, привлечение Соединенных Штатов к более активному участию в этом, россияне взяли на себя инициативу что-то предложить. Мы все это обсудили с Украиной и сказали: "Послушайте, давайте не будем предлагать конкурирующие резолюции. Давайте попробуем обсудить принципы, то, как сделать эффективными миротворческие силы, и посмотрим, можем ли мы действительно достичь какого-то соглашения, а не участвовать в соревновании по формулировкам".



Напомним, что в сентябре 2017-го РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах ООН на Донбассе. При этом предлагается, чтобы они стояли исключительно на линии разграничения, а также обеспечивали "безопасность миссии ОБСЕ".



Украина резко раскритиковала российский проект резолюции, настаивая, чтобы миротворцы имели доступ ко всему Донбассу, включая попранную страной-агрессором Россией украинско-российскую границу (через которую идет бесконечный потом вооружения и живой силы для "Л-ДНР").

Напомним, что новая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Будут говорить о миротворцах для Донбасса.



Отметим, что известный аналитик Олег Пономарь уверен, что Волкер не пойдет на поводу у российской стороны, предлагающей, чтобы миротворцы ООН контролировали на Донбассе только линию разграничения.