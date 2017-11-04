Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу

04.11.2017 11:07

Новая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Будут говорить о миротворцах для Донбасса.



Об этом 3 ноября американский дипломат заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

Волкер напомнил, что РФ в сентябре выступила с предложением о размещении миротворческого контингента на линии соприкосновения в Донбассе для охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



"Российское предложение касалось только линии соприкосновения враждующих сторон и только защиты наблюдателей ОБСЕ. Но, конечно, позиция России всегда в этом и заключалась, сюрприза в этом не было. Было интересно то, что они вообще что-то выдвинули в ООН", - отметил Волкер.



В связи с этим дипломат отметил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на предоставлении миссии ООН более широкого мандата.



"Для того чтобы миротворческие силы были эффективными, им в реальности надо будет контролировать всю спорную зону, нести ответственность за … слежение за тяжелыми вооружениями и иметь контроль над украинской стороной границы Украины и России", - подчеркнул Волкер.



По его словам, согласия на этот счет пока нет.



Напомним, что Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. На прошлой неделе спецпред Госдепа побывал в Киеве, где встретился со спикером ВР Андреем Парубием, президентом Петром Порошенко, народными депутатами Украины. Говорили о миротворцах, заложниках, усилении санкций против страны-агрессора – России.