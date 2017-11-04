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На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены
За минувшие сутки, 4 ноября, боевики пророссийского формирования "ДНР" значительно усилили атаки на Донецком направлении.
С полуночи до 18.00 оккупанты из различных видов гранатометов и пулеметов били по укреплениям сил АТО у Зайцево, Авдеевки, Песок и Луганского.
Около полудня в результате обстрела из стрелкового оружия неподалеку от Каменки получил ранение военнослужащий ВСУ.
С шести вечера и до полуночи боевики атаковал из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ у Авдеевки. Нарывались на ответный огонь В результате этого противостояния, около 19.00 получил ранения один военнослужащий ВСУ.
Под огнем пехотного вооружения противника вечером оказались опорные пункты сил АТО у Песок, Зайцево, шахты Бутовка и Луганского. У Троицкого противник применял запрещенными минскими договоренностями минометы калибра 120-мм.
Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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