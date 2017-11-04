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На Донетчине тело студентки нашли у реки

04.11.2017 19:50
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На Донетчине тело студентки нашли у реки

Полиция Дружковки (подконтрольная часть Донецкой области) проводит проверку по факту смерти 20-летней девушки.

Тело девушки было найдено у реки на территории Молодого парка. Его увидел случайный прохожий, который и позвонил правоохранителям.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство полиции и эксперты. По предварительной информации, девушка совершила самоубийство.

Было установлено, что погибшая - родом из Торецка (бывший Дзержинск). С 2015 года она являлась студенткой одного из учебных заведений Дружковки. По предварительной версии, на суицид девушку толкнула неразделенная любовь.

Для выяснения причины смерти тело погибшей ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает Дружковский отдел Краматорского отдела полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, полиция, суицид, смерть
 
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