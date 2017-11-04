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Обстрелы Донетчины: официальные данные от СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.
Так, СММ ОБСЕ зафиксировала, среди прочего, около 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 150 взрывов).
Вечером 1 ноября, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 34 взрыва неопределенного происхождения и около 120 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 5–6 км к юго-западу. Ранним вечером 2 ноября, пребывая там же, команда СММ слышала 10 очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии от 4–5 км к юго-западу.
Вечером 1 ноября камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 16 снарядов, пролетавших с севера на юг в 5–7 км к юго-востоку.
Вечером 1 и ночью 2 ноября камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с востока на запад, 9 снарядов с севера на юг, 4 снаряда с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад, 4 снаряда с запада на восток и 3 снаряда с востока на запад — все в 0,5–2 км к югу.
В первой половине дня 2 ноября, ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) более 3 часов, члены патруля Миссии слышали 4 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все в 1–3 км к западу и северо-западу. Патрулируя в течение примерно 2 часов на юго-западной окраине Ясиноватой, команда Миссии слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 1–4 км к северо-западу.
Находясь на северной окраине подконтрольного "ДНР" с. Карпово-Надеждинка (61 км к востоку от Донецка), наблюдатели слышали 56 взрывов неопределенного происхождения в 5–8 км к северо-северо-западу (по оценке, в связи с учениями с боевой стрельбой).
Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, СММ ОБСЕ
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