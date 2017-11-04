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Опубликована карта обстрелов в зоне АТО
04.11.2017 12:44
Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.
Приводим вашему вниманию эту карту, напоминая, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.
Теги: Донбасс, война, карта, АТО, обстрелы
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