Опубликована карта обстрелов в зоне АТО

04.11.2017 12:44

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.



Приводим вашему вниманию эту карту, напоминая, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.



