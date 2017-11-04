Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей

04.11.2017 13:11

В соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе растет количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением алкогольных напитков, в т.ч. при выполнении боевых задач. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.



"В частности, вчера воины минометного расчета одной из бригад т.н. 1 АК в состоянии алкогольного опьянения совершили обстрел соседних передовых позиций незаконных вооруженных формирований, - отмечается в сводке ГУР. – А сотрудник т.н. "МВД ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие в н.п. Макеевка. Погибли два гражданских лица, а виновник скрылся с места преступления".