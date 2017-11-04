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Архив - Донецкая область

Психолог учит украинских воинов быть эффективными: смотрите видео

04.11.2017 19:19
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Психолог учит украинских воинов быть эффективными: смотрите видео

Волонтер групп "Народный тыл" и "Вернись живым" Родион Григорян рассказал, зачем украинским воинам нужна психологическая подготовка в зоне боевых действий.

В сюжете Военного ТВ эксперт поясняет, что подобная подготовка учит воинов быстро избавляться от стресса, "снимать зажим", становиться эффективными в стрессовых условиях боевых действий.

Родион уже проводил тренинг для воинов, которые сражаются в районе Авдеевской промзоны - прямо в окопах и блиндажах первой линии обороны сил АТО.

По словам Родиона Григоряна, техники самоконтроля, которым он учит солдат, является синтезом многих научных исследований и психологических практик. Единственная общая черта - это простота освоения. Волонтер работает в районе проведения АТО с лета 2014 года, поэтому у него есть определенные наработки, основанные и на опыте антитеррористической операции.



Теги: Донбасс, психолог, воины, АТО
 
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