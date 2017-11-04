С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов

04.11.2017 18:16

В течение сегодняшнего дня, 4 ноября, обстановка в районе проведения антитерроритической операции оставалась напряженной. Боевики не прекращали обстрел позиций ВСУ. Радует лишь, что применяли исключительно пехотное вооружение.



"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем заставляли оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - сообщает пресс-центр штаба АТО.



Горячее всего сегодня было на Мариупольском направлении, где оккупанты с полуночи оккупанты 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ВСУ у Водяного. Под огонь из этой же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке.



На Луганском направлении противник применял стрелковое оружие неподалеку от Крымского и Луганского.



Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на Донецком направлении: лишь утром они обстреляли из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки.