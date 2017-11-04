Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением

04.11.2017 18:30

Специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе необходимо создать специальные зоны безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении международной организации.



Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик сегодня выступил с важным заявлением касательно Донбасса.



Приводим вашему вниманию текст заявления, опубликованный на сайте ОБСЕ:



"Совместно с послом Эртугрулом Апаканом, послом Тони Фришем и Пером Фишером, Координаторами подгрупп ТКГ по вопросам безопасности, гуманитарным и экономическим вопросам, я в очередной раз решительно осуждаю любые нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Эти нарушения, совершаемые несмотря на недавно повторно выраженную приверженность сторон прекращению огня, представляют собой постоянную и непосредственную угрозу для местного населения. Более того, обстрел определенных объектов гражданской инфраструктуры может причинить значительный экологический ущерб с весьма серьёзными последствиями для региона, который и так уже сильно пострадал более чем за три года вооруженного конфликта.



Учитывая это, мы решительно осуждаем обстрел Донецкой фильтровальной станции, который состоялся в ночь на 4 ноября. Мы подчеркиваем, что повреждение только одной из девятисоткилограммовых ёмкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить поставку воды для почти 350 000 человек по обе стороны от линии соприкосновения.



Мы призываем стороны конфликта полностью осознать эти риски и избегать обстрелов гражданской инфраструктуры. Мы настоятельно призываем их дать соответствующие приказы войскам и вооружённым формированиям на местах, обнародовать эти приказы - в ожидании создания зон безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры - и безотлагательно прийти к соглашению в текущих дискуссиях ТКГ по созданию таких зон безопасности".