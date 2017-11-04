Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска

04.11.2017 10:15

Сегодня, 4 ноября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО скопилось огромное количество авто. А соцсети кипят от возмущения, рассказывая о беспределе, который творят боевики "ДНР".



Согласно официальным данным Госпогранслужбы Украины, на Донетчине, в субботу туром на въезд и выезд такое количество авто КПВВ "Майорск" - 50 авто на въезд и 100 - на выезд; КПВВ "Марьинка" - 30 и 120; КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; КПВВ "Гнутово" - 40 и 140 соответственно.



За прошедшие сутки в КПВВ было оформлено 32,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 6660 человек и 775 транспортных средств;



"Марьинка" - 7875 человек и 1425 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6510 человек и 1240 транспортных средств;



"Гнутово" - 4120 человек и 1035 транспортных средств;



"Станица Луганская" (действует как пешеходный) 7190 человек.



Напоминаем, что контрольные пункты въезда-выезда работают по зимнему графику с 8.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ стал меньше чем был раньше.



Тем временем, пользователи соцсетей пишут, что ситуация на КПП террористической группировки "ДНР" значительно ухудшилась. Многие сообщаю, что боевики задерживат "бусы и спринтера", у водителей забирают техпаспорта и вносят в базу как "невыездных".



"В ДНРии - новые правила. Не пропускают, кто часто ездит. В том числе и водителей. Вроде так. Информация с блокпоста. Всех касается, и пеших. Диспетчер рассказала, сама говорит, в шоке, ждет водителей – не отвечают", - делится один из пользователей соцсетей.