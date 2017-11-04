В Авдеевке грядет битва за школу

04.11.2017 16:15

Конфликт в прифронтовой Авдеевке: местные жители возмущены решением властей закрыть школу №4 "из-за невозможности её отапливать".



Как передаёт AVDEEVKA.CITY, вчера в школе собрались возмущенные родители, которые предупредили, что сделают всё, чтобы отстоять школу.



Подключились к битве за школу и военнослужащие. Так, пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Елена Мокренчук призывала всех украинцев поддержать жителей Авдеевки, которые высказали возмущение перспективой остаться без учебного учреждения.



"Там действительно беда: дети от 6 лет вынуждены будут ходить за 8 км из старой части города, через тот же переезд, мимо раздолбанной танками, часто обстреливаемой девятиэтажки, - приводит AVDEEVKA.CITY слова Елены Мокренчук. - Мало того, что это реально опасно - еще и 7-я школа, куда переводят 120 детей, и так переполнена, там уже учатся ученики 7-й и 2-й школ. Куда пихать еще 120 учеников 4-й?"



По словам пресс-офицера, обеспокоенные родители детей звонили в 72-ю ОМБр, просили помочь с отоплением. Но бригада уже вышла на ротацию.



"Будем просить военных, кто пришел на наше место, - отмечает Елена Мокренчук. - Но маленьким авдеевцам очень нужна ваша помощь, украинцы! Давайте подумаем вместе, что можно сделать для детей в украинском прифронтовом городе".