В "ДНР" заявили, что поймали "агента"

04.11.2017 14:14

Сотрудники т.н. "МГБ ДНР" уверяют, что задержали "агента СБУ".



Как сообщают сайт оккупантов, задержанный был якобы завербован СБУ в Волновахе, после чего ему была поставлена задача по возвращении в ОРЛО "похитить одного из должностных лиц" псевдореспублики.



По данным фейкового "МГБ", "ввиду того, что вышеуказанная деятельность агента СБУ находилась в поле зрения и контролировалась органами государственной безопасности ДНР, при получении задания по похищению военнослужащего Полищук был задержан".



Как не раз отмечала украинская сторона, подобными фейковыми "разоблачениями" оккупанты лишь запугивают мирных граждан и пытаются придать своей "деятельности" значимость и "законность".