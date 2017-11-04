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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили, что поймали "агента"

04.11.2017 14:14
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В "ДНР" заявили, что поймали "агента"

Сотрудники т.н. "МГБ ДНР" уверяют, что задержали "агента СБУ".

Как сообщают сайт оккупантов, задержанный был якобы завербован СБУ в Волновахе, после чего ему была поставлена задача по возвращении в ОРЛО "похитить одного из должностных лиц" псевдореспублики.

По данным фейкового "МГБ", "ввиду того, что вышеуказанная деятельность агента СБУ находилась в поле зрения и контролировалась органами государственной безопасности ДНР, при получении задания по похищению военнослужащего Полищук был задержан".

Как не раз отмечала украинская сторона, подобными фейковыми "разоблачениями" оккупанты лишь запугивают мирных граждан и пытаются придать своей "деятельности" значимость и "законность".



Теги: Донбасс, СБУ, агент, ДНР
 
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