В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"

04.11.2017 07:05

Журналист-переселенц Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную Донетчину, сообщил, что в захваченном городе умирает знаменитая сеть магазинов "Амстор".



"Мое первое место работы - "Амстор" на проспекте Ильича, видимо, доживает последние дни. Товара почти нет, повсюду полки выглядят так, как будто на дворе 1989-й, некоторые отделы вообще закрыты", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке.



Журналист напоминает, что "Амстор" был первым супермаректом в Донецке.



"Помню, когда его открыли в 2003-м, это был настоящий скачок в другую цивилизацию. Почти как безвиз, - продолжает Казанский. - Люди ехали в этот "Амстор" с другого конца города. Каждый день там можно было встретить кого-то из "Шахтера". И вот теперь такой обидный закат. Нет товаров, нет покупателей. "Амстор" у жд вокзала уже закрыли раньше - но там это было предсказуемо. Вокзал умер, людей в этой части города стало меньше, и супермаркет лишился потока клиентов".



Казанский отмечает, что первый "Амстор" на Ильича находится на одной из главных транспортных артерий Донецка. И его гибель - печальный симптом.



"Это значит, что с экономикой в Донецке совсем все плохо", - подчеркивает он.