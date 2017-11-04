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Архив - Донецкая область

В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"

04.11.2017 07:05
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В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"

Журналист-переселенц Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную Донетчину, сообщил, что в захваченном городе умирает знаменитая сеть магазинов "Амстор".

"Мое первое место работы - "Амстор" на проспекте Ильича, видимо, доживает последние дни. Товара почти нет, повсюду полки выглядят так, как будто на дворе 1989-й, некоторые отделы вообще закрыты", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке.

Журналист напоминает, что "Амстор" был первым супермаректом в Донецке.

"Помню, когда его открыли в 2003-м, это был настоящий скачок в другую цивилизацию. Почти как безвиз, - продолжает Казанский. - Люди ехали в этот "Амстор" с другого конца города. Каждый день там можно было встретить кого-то из "Шахтера". И вот теперь такой обидный закат. Нет товаров, нет покупателей. "Амстор" у жд вокзала уже закрыли раньше - но там это было предсказуемо. Вокзал умер, людей в этой части города стало меньше, и супермаркет лишился потока клиентов".

Казанский отмечает, что первый "Амстор" на Ильича находится на одной из главных транспортных артерий Донецка. И его гибель - печальный симптом.

"Это значит, что с экономикой в Донецке совсем все плохо", - подчеркивает он.



Теги: Донецк, Донбасс, Амстор, оккупация
 
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