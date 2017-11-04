В Донецкой области женщина погибла в огне

04.11.2017 17:59

Сегодня, 4 ноября, в 02:08, спасатели Донетчины получили сообщение о пожаре на ул. Некрасова в пгт Северный, г. Торецк (бывший Дзержинск).



Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что горение происходит внутри жилого дома на всей площади. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело женщины (1942 г.р.) без признаков жизни.



Пожар на площади 120 кв. м локализован в 04:27 и ликвидирован в 06:09.



От Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.



Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.