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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы

04.11.2017 10:28
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В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября), наблюдатели отметили очередные нарушения отвода вооружения со стороны оккупантов Донбасса.

Так, в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии видела 6 буксируемых гаубиц (2A65 "Мста-Б", 152мм) и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 3 буксируемые гаубицы (2А65), 19 РСЗО (БМ-21), 10 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 11 самоходных гаубиц (2С1).



Теги: Донбасс, война, вооружение, СММ ОБСЕ
 
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