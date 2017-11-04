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Архив - Донецкая область

В разбитом Широкино решили ввести администрацию

04.11.2017 10:39
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В разбитом Широкино решили ввести администрацию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации (ВГА) сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.

Глава государства поручил руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, главе Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации осуществить в соответствии с законом мероприятия, связанные с образованием этой ВГА.

Отметим, что села Широкино и Бердянское находятся у линии разграничения в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Широкино в результате боев практически стерто с лица земли. Ранее губернатор Донетчины говорил, что восстановить этот населенный пункт (бывший некогда одним из лучших курортных мест на азовском побережье) вряд ли удастся.



Теги: Донбасс, президент, указ, АТО, Широкино
 
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