Последние новости раздела
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- На Донетчине поймали 5 боевиков21:15
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- На вокзале Бахмута задержали опасный груз20:13
- ФК "Шахтер" вернулся в Донецкую область20:00
- На Донетчине тело студентки нашли у реки19:50
Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО
04.11.2017 22:22
Полицейские Донетчины получили оперативную информацию о том, что в одном из домов прифронтовой Марьинки могут быть скрыты взрывоопасные предметы.
Срочно прибыв на место, в разрушенный после обстрелов дом по улице Карла Маркса, правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 10 гранат РГД-5, запалы к ним и около полутора сотен патронов.
На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы Марьинского отделения полиции и взрывотехники.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.
Теги: Донбасс, Марьинка, полиция, АТО, схрон, гранаты
Читайте также:
- Мар'їнка: за словами місцевих, стріляють "важким" з Петровського району Донецька (ВІДЕО)
- Частный двор в Марьинке оказался взрывоопасным схроном
- ЖИТЕЛЬНИЦА МАРЬИНКИ ТРЕБУЕТ 3 МИЛЛИОНА КОМПЕНСАЦИИ
- Под грохот взрывов в Марьинке решали, как быть дальше
- В обстреливаемую Марьинку прибыло подкрепление
- Как дети поддержали полицейских в зоне АТО
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- На Донетчине поймали 5 боевиков21:15
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- На вокзале Бахмута задержали опасный груз20:13
- ФК "Шахтер" вернулся в Донецкую область20:00
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- "Донбасс" обыграл "Динамо" и забил сотую шайбу21:37
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- На Донетчине поймали 5 боевиков21:15
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- На вокзале Бахмута задержали опасный груз20:13
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой