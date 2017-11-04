Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО

04.11.2017 22:22

Полицейские Донетчины получили оперативную информацию о том, что в одном из домов прифронтовой Марьинки могут быть скрыты взрывоопасные предметы.



Срочно прибыв на место, в разрушенный после обстрелов дом по улице Карла Маркса, правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 10 гранат РГД-5, запалы к ним и около полутора сотен патронов.



На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы Марьинского отделения полиции и взрывотехники.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.



Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.