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Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"
04.11.2017 14:30
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что оккупантов Донбасса (их называют "орками") в зоне проведения АТО погибает почти втрое больше, чем украинских военных.
"Орков погибает в 2,8 раза больше, чем сегодня гибнет наших воинов, – заявил Жебривский в интервью "5 каналу". - По "двухсотым" (погибшие в результате боевых действий – прим. ред.), поскольку не всех погибших отправляют на российскую землю, мы ничего не отследим… Но по разными средствами и методиками из нескольких источников поступает информация, что погибших на той стороне гораздо больше. Наши ребята реально адекватный ответ дают".
Теги: Донбасс, война, Жебривский, оккупанты
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