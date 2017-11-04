Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"

04.11.2017 14:30

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что оккупантов Донбасса (их называют "орками") в зоне проведения АТО погибает почти втрое больше, чем украинских военных.



"Орков погибает в 2,8 раза больше, чем сегодня гибнет наших воинов, – заявил Жебривский в интервью "5 каналу". - По "двухсотым" (погибшие в результате боевых действий – прим. ред.), поскольку не всех погибших отправляют на российскую землю, мы ничего не отследим… Но по разными средствами и методиками из нескольких источников поступает информация, что погибших на той стороне гораздо больше. Наши ребята реально адекватный ответ дают".